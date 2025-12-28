Сподели close
Бурният вятър събори дървета в Добринище. Това съобщават от Meteo Bulgaria във Facebook.

Благоевград е една от 11-те области, в които е обявен оранжев код за силен вятър. Вчера синоптиците на Meteo Bulgaria предупредиха за има повишена вероятност за пулсации към 100-120 км/ч.

Припомняме, че от Главна дирекция "Пожарна безопасност" публикуваха информация в социалните мрежи, с която предупреждават населението от падащи предмети и ги апелира да не излизат на открито при възможност.