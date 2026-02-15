Сподели close
Силна градушка се изсипа над кюстендилското село Ябълково, предаде ФОКУС.

Промяната в метеорологичната обстановка започна с гръмотевична активност и пориви на вятъра. Малко по-късно от небето се изсипа интензивна градушка, която продължи няколко минути и образува тънка бяла покривка по земята.

Към момента няма информация за нанесени щети.