Силна градушка край Кюстендил
Промяната в метеорологичната обстановка започна с гръмотевична активност и пориви на вятъра. Малко по-късно от небето се изсипа интензивна градушка, която продължи няколко минути и образува тънка бяла покривка по земята.
Към момента няма информация за нанесени щети.
Кукери, гайдари и фолклорни танци завладяха Пловдив в Деня на вин...
17:21 / 14.02.2026
"Увлечен е по будизма": Мъжът, намушкал трима в столичния кв. "По...
16:53 / 14.02.2026
НИМH издаде предупреждение за значителни валежи в Благоевград утр...
13:05 / 14.02.2026
Кюстендил с 11 нови медицински амбулатории за селата
08:36 / 14.02.2026
