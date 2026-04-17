Кюстендил се превърна в център на дебати за националната сигурност по време на обучителния семинар "Трансформация на отбранителните способности в условията на стратегическа нестабилност“. Форумът, организиран от УниБИТ под егидата на Областна администрация – Кюстендил, събра водещи експерти и представители на академичните среди, информира Blagoevgrad24.bg.

Форумът беше открит от областния управител на Кюстендил Кристиян Иванчов, който подчерта значението на партньорството между държавните институции, науката и образованието за изграждането на устойчиви политики в сферата на сигурността. В изказването си той акцентира върху необходимостта от навременни и адекватни решения в условията на динамична геополитическа среда, както и върху ролята на регионите в гарантирането на стабилност и сигурност.

Организатори на събитието са доц. Пламен Теодосиев и ген.-майор о.з. доц. Груди Ангелов от катедра "Национална и международна сигурност“ в рамките на Националната научна програма "Сигурност и отбрана“.

В рамките на семинара участниците се включиха в експертен диалог, фокусиран върху устойчивостта на институциите в условия на геополитически промени, противодействието на хибридни заплахи и дезинформация, както и стратегическото планиране и ролята на дипломацията.

Силен интерес предизвика сесията, посветена на иновациите в отбранителната индустрия, в която бяха представени разработки, свързани с прилагането на изкуствен интелект в сферата на сигурността. Студенти и докторанти демонстрираха практически решения и иновативни концепции, насочени към бъдещето на отбранителните способности.

Сред официалните гости на събитието бяха заместник-ректорът на УниБИТ проф. Тереза Тренчева и координаторът на програмата проф. Пламен Богданов. Бяха поднесени и поздравителни адреси от името на ректора на УниБИТ проф. Ирена Петева и проф. Стоян Денчев.