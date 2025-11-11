ЗАРЕЖДАНЕ...
Ще има ли нова болница, която да обслужва Петрич, Сандански, Струмяни и Кресна?
Димитър Бръчков и Атанас Стоянов участваха в заседанието на Медицинския съвет на МБАЛ "Югозападна болница“, за да запознаят членовете с постъпилото инвестиционно предложение от БУЛФАРМА ООД чрез УМБАЛ "Софиямед“.
Паралелно с това, с мотивите в предложението бяха запознати и главните сестри на всички отделения в междуобщинската болница.
Състоя се и среща с председателите на ресорните постоянни комисии към общинските съвети на Петрич и Сандански.
Инвестиционното намерение предвижда изграждане на нова, модерна, многопрофилна болница чрез публично-частно партньорство за нуждите на общините Петрич, Сандански, Кресна и Струмяни.
Предвижда се обединяване на здравните грижи от досегашните два филиала в една обща болнична сграда със съвременно оборудване и модерна медицинска апаратура.
Ще бъдат разкрити нови отделения и услуги, за които ще се осигурят допълнителни медицински кадри.
Основната цел е повишаване нивото на медицинската грижа в съществуващите отделения и разширяване на дейността с нови, значими медицински услуги.
УМБАЛ "Софиямед“ е една от най-сериозните бази за обучение на специализанти и медицински кадри, което ще допринесе за решаването на кадровия недостиг на лекари и специалисти в региона.
Съществуващите болнични бази в Петрич и Сандански ще запазят статута си на сгради за медицинска дейност.
Те ще осигуряват на гражданите на четирите общини неотложна медицинска помощ с 24-часова мобилност и линейки , както и качествена доболнична диагностика и лечение в партньорство с местните общопрактикуващи лекари.
На територията на двете бази в Сандански и Петрич ще бъдат обособени по 100 легла за звена по физиотерапия и рехабилитация.
С реализацията на този мащабен проект ще бъде решен проблемът с ротацията на отделенията в Петрич и Сандански и тяхното периодично затваряне.
Така ще се гарантира, че пациентите от четирите общини – Петрич, Сандански, Кресна и Струмяни – ще имат постоянен денонощен приемен блок и работещи отделения 24 часа в денонощието.
Инвестиционното предложение кореспондира и с предходни решения на Медицинския съвет на МБАЛ, свързани с идеята за изграждане на обща болнична сграда, която да обедини здравните услуги от двете бази в една.
Инвестицията за новата болница е в размер на 50 млн. лева.
Сградата ще бъде изградена в рамките на две години върху терен, собственост на БУЛФАРМА ООД, разположен между Петрич и Сандански – в близост до АМ "Струма“.
Предстоят конкретни разговори и срещи с инвеститора, преди да бъдат взети окончателните решения.
