Ще има кюстендилски череши тази година, а производителите се готвят за добра кампания. За разлика от миналата година, когато пролетните студове унищожиха голяма част от реколтата, сега климатичните условия са благоприятни.

В Института по земеделие в Кюстендил от години работят по създаването на нови сортове череши и други плодове, които да издържат на резки температурни колебания. Процесът е дълъг – създаването на нов сорт може да отнеме над 20 години. В момента селектирани сортове се тестват в 11 различни региона на страната, за да се проследи тяхното поведение при различни климатични условия, разказва NOVA.

Според специалистите целта е да се установи кои сортове са най-устойчиви и подходящи за отглеждане в условията на променящ се климат. На този етап резултатите са обнадеждаващи, като всички нови хибриди се представят добре.

Сред перспективните сортове е черешата "Стефания“, която се развива по-късно и по този начин има по-голям шанс да избегне щети от късни пролетни мразове. При температури около минус 2–3 градуса именно такива сортове могат да оцелеят, докато други, които вече са в пълен цъфтеж, биха пострадали сериозно.