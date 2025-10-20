Новини
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
Автор: Венцислав Илчев 11:46Коментари (0)39
© Фокус
Архив
Катастрофа със значителни материални щети е възникнала снощи на пътя Кюстендил – Дупница, в района на село Багренци, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. Пътнотранспортното произшествие е станало между два леки автомобила.

56-годишен шофьор е загубил контрол над автомобила, навлязъл е в насрещната лента и се е ударил в идващата кола. Няма пострадали хора.

По данни на полицията са нанесени значими материални щети на автомобилите. Досъдебно производство е образувано по случая в Районно управление - Кюстендил, уведомена е прокуратурата.

