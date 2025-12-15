ЗАРЕЖДАНЕ...
Шофьор прегази краката на 71-годишен мъж в село Ново Делчево, закачи и ръката на жена
В резултат на което пешеходецът е пострадал с охлузни рани на ходилата, а пешеходката - с охлузна рана на лакътя.
На водача на автомобила и пешеходците са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отрицателни.
