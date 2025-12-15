Сподели close
Вчера, около 16:00 часа в село Ново Делчево, лек автомобил с 50-годишен водач от селото е преминал през крака на 71-годишен мъж и е закачил ръката на 48-годишна жена и двамата от същото село. 

В резултат на което пешеходецът е пострадал с охлузни рани на ходилата, а пешеходката - с охлузна рана на лакътя.

На водача на автомобила и пешеходците са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отрицателни.