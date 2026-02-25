ЗАРЕЖДАНЕ...
Шофьор пострада при сблъсък в Дупница
© ФОКУС
Колите са управлявани две жени - 65-годишна и 38-годишна. В резултат на сблъсъка по-възрастната жена е настанена в болница в Дупница с комоцио.
На двете водачки са извършени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите са отрицателни.
По случая е образувано досъдебно производство в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.
