Пътнотранспортно произшествие е възникнало на кръстовището, образувано от улиците "Екзарх Йосиф“ и "Трети гвардейски полк“ в Дупница, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. Инцидентът е станал между два леки автомобила.

Колите са управлявани две жени - 65-годишна и 38-годишна. В резултат на сблъсъка по-възрастната жена е настанена в болница в Дупница с комоцио.

На двете водачки са извършени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.