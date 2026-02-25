Пътнотранспортно произшествие е възникнало на кръстовището, образувано от улиците "Екзарх Йосиф“ и "Трети гвардейски полк“ в Дупница, съобщиха от пресцентъра на. Инцидентът е станал между два леки автомобила.Колите са управлявани две жени - 65-годишна и 38-годишна. В резултат на сблъсъка по-възрастната жена е настанена в болница в Дупница с комоцио.На двете водачки са извършени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите са отрицателни.По случая е образувано досъдебно производство в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.