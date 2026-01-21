Досъдебно производство за управление на моторно превозно средство от неправоспособно лице е образувано вчера в Районно управление – Кюстендил, съобщиха от пресцентъра на. 19-годишният водач на лек автомобил не се е подчинил на подаден сигнал от полицаи със стоп палка за спиране, опитал да избегне контрол.Минути по-късно водачът спрял на ул. "Вола“ в града и опитал заедно с пътниците в автомобила да избяга. Пътните полицаи и криминалисти от Районно управление - Кюстендил са ги задържали.Тестът на водача за употреба на алкохол е отрицателен, отказал е да му бъде направен тест за употреба на наркотични вещества. За случая е уведомена прокуратурата.