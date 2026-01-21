ЗАРЕЖДАНЕ...
Шофьор опита да избяга от полицията в Кюстендил
© ФОКУС
Минути по-късно водачът спрял на ул. "Вола“ в града и опитал заедно с пътниците в автомобила да избяга. Пътните полицаи и криминалисти от Районно управление - Кюстендил са ги задържали.
Тестът на водача за употреба на алкохол е отрицателен, отказал е да му бъде направен тест за употреба на наркотични вещества. За случая е уведомена прокуратурата.
Още от категорията
/
Директорът на НП "Рила" е катастрофиралият край Кочериново след употреба на алкохол и марихуана
20.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Петричко село ще има нов физкултурен салон
16:40 / 20.01.2026
Стартират плащанията на данък върху превозните средства за 2026 г...
16:12 / 20.01.2026
Кукери от Крупник впечатлиха публиката на фестивал в Радомир
17:29 / 20.01.2026
Разлог покори "Сурва 2026"
13:32 / 20.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.