Шофьор на ТИР катастрофира на АМ "Струма"
По първоначална информация водачът на влекача е загубил контрол над превозното средство, напуснал е пътното платно и се е преобърнал встрани.
На място е оказана техническа помощ от екип на пожарната за обслужване на произшествието.
Пострадалият водач е настанен за лечение в болница в Кюстендил, като няма опасност за живота му.
Пробата му за употреба на алкохол е отрицателна. По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Дупница.
