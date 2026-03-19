Шофьор на товарен автомобил катастрофира на автомагистрала "Струма“, съобщиха от пресцентъра наПо първоначална информация водачът на влекача е загубил контрол над превозното средство, напуснал е пътното платно и се е преобърнал встрани.На място е оказана техническа помощ от екип на пожарната за обслужване на произшествието.Пострадалият водач е настанен за лечение в болница в Кюстендил, като няма опасност за живота му.Пробата му за употреба на алкохол е отрицателна. По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Дупница.