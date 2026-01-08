Пътен инцидент е възникнал в дупнишкото село Джерман, съобщиха от пресцентъра на. При маневра "завой наляво“ лек автомобил е блъснал 13-годишно момиче, което се е движело по ул. "Христо Ботев“. Водачът на автомобила не е спрял и е напуснал местопроизшествието.Пострадалото дете е с фрактура на десния крак и е настанено за лечение в болницата в Дупница. По случая е образувано досъдебно производство в РУ – Дупница, като работата по установяване на извършителя продължава. Уведомена е и прокуратурата.