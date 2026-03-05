ЗАРЕЖДАНЕ...
Шинираха 6-годишно дете от Разлог със счупен крак с картон от кутия за пица
©
След това детето е било изпратено със счупен крак да пътува от Разлог до София без линейка и с шина от картон, пише още Янчев.
Възмутеният чичо задава много въпроси във връзка със случая:
"Питам аз — за какво плащаме здравни осигуровки? За какво плащаме данъци? За какво плащаме хиляди левове всяка година, ако децата ни не могат да получат адекватна медицинска помощ? Каква съвест има лекарят, който изпраща 6-годишно дете със счупен крак да пътува от Разлог до София без линейка? Без стабилна медицинска шина? Без адекватна имобилизация?".
По думите му при подобна травма при неправилно транспортиране може да се стигне до разкъсване на кръвоносни съдове, сухожилия, трайни увреждания, тежки операции и усложнения за цял живот.
Той изказва благодарност на лекарите в Детската травматология в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", благодарение, на които са взети мерки и не се е стигнало до най-страшното.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
С традиционно спускане на голям национален флаг по ски писта Томб...
14:58 / 04.03.2026
Симитли преживя истински празник
15:00 / 04.03.2026
Решават проблема с водоснабдяването в петричко село
21:02 / 04.03.2026
Занаятчийска изложба-базар за Осми март в Кюстендил
15:06 / 04.03.2026
Полицията в Кюстендил с подробности за тежкия инцидент на АМ "Стр...
11:22 / 04.03.2026
Приемат творби за изложбата "Кюстендилска пролет"
11:14 / 04.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.