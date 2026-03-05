Странен случай от Центъра за спешна медицинска помощ – Разлог. 6-годишно дете, пострадало по време на ски училище, временно е шинирано с картон от кутия за пица. Преди това на детето е направена рентгенова снимка. За случая разказа чичото на детето Росен Янчев в социалните мрежи.След това детето е било изпратено със счупен крак да пътува от Разлог до София без линейка и с шина от картон, пише още Янчев.Възмутеният чичо задава много въпроси във връзка със случая:"Питам аз — за какво плащаме здравни осигуровки? За какво плащаме данъци? За какво плащаме хиляди левове всяка година, ако децата ни не могат да получат адекватна медицинска помощ? Каква съвест има лекарят, който изпраща 6-годишно дете със счупен крак да пътува от Разлог до София без линейка? Без стабилна медицинска шина? Без адекватна имобилизация?".По думите му при подобна травма при неправилно транспортиране може да се стигне до разкъсване на кръвоносни съдове, сухожилия, трайни увреждания, тежки операции и усложнения за цял живот.Той изказва благодарност на лекарите в Детската травматология в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", благодарение, на които са взети мерки и не се е стигнало до най-страшното.