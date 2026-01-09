За трета поредна година кметът на община Симитли Апостол Апостолов, съпроводен от стотици сърцати жители на общината, ще постави началото на красивия, колоритен, неповторим и мащабен кукерски фестивал "Симитлия – Древната земя на кукерите“.Хиляди звънци ще огласят града и ще бележат началото на двудневния празник в Симитли – празник, съхранил духа на традициите и предаваната от поколение на поколение любов към българските обичаи.Сърцатите жители на общината, носещи в сърцата си мерак и почит към фолклора, отново ще превърнат улиците в сцена на живата българска традиция.Красивото кукерско шествие ще стартира от площад "Септември“ в Симитли в 09:30 часа, а земята ще се разтресе под тежките хлопки и ритъма на древния обичай.В 10:00 часа градът ще посрещне скъпи гости от близо и далеч, които ще дефилират на стадион "Септември“, превръщайки Симитли в притегателен център на кукерството от цяла България.Фестивалът не е просто събитие, а истински празник на българския дух – символ на плодородието, на надеждата за здраве и берекет и на силата на общността. "Симитлия – Древната земя на кукерите“ отново ще докаже, че традициите са живи, когато се носят с любов, гордост и сърце.