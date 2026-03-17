Шест години затвор за 19-годишния Николай, блъснал и убил трима души пред разградско заведение
След катастрофата на младия мъж беше наложена мярка "домашен арест". Заради инцидента в Разград се организираха и протести. Делото се гледа в Русе, след като съдиите в Разградския съд си направиха отвод.
Съдът в Русе осъди младия мъж на девет години затвор, но тъй като той призна вината си и делото се гледа по съкратената процедура, наказанието му бе намалено с една трета. Дюлгеров е лишен и за срок от шест години от правото да управлява моторно превозно средство. Присъдата може да се обжалва в 15-дневен срок пред Великотърновския апелативен съд.
Адвокатите на близките на загиналите Николай Димитров и Борис Акълиев заявиха, че наказанието е изключително малко и ще обжалват присъдата, предава БНТ.
"Това решение е правен абсурд. Но за това решение изцяло вината е на прокурора. Прокурорът не разгледа нашите искания и възражения. В самата си пледоария той поиска от съда ниско наказание и извърши съществени нарушения в досъдебното производство", каза адвокат Николай Димитров.
Още по темата
Внесоха обвинение срещу шофьора, който се вряза с колата си в заведение в Разград и уби на място трима души
06.09
Николай, който се вряза с колата си в заведение в Разград и причини смъртта на трима, остава под "домашен арест"
15.07
Прокуратурата в Разград протестира домашния арест на 19-годишния от автомелето с трима загинали
10.07
Пеевски: Инспекторатът да провери председателя на съда в Разград, пуснал шофьора, прегазил и убил трима
08.07
Пуснаха под домашен арест 19-годишния шофьор, причинил катастрофата в Разград, при която загинаха трима души
08.07
След като кола се заби в заведение и уби на място трима души: Шофиране с висока скорост е вероятната причина за инцидента
07.07
Още от категорията
ГДБОП неутрализира две организирани престъпни групи за рекет и експлоатиране на момичета в Банско
10.03
Дадоха ход на делото за смъртта на 18-годишно момиче край Кюстенд...
17:25 / 16.03.2026
Дупнишките ученици с по-разнообразно меню в стола
16:32 / 16.03.2026
