|Шарена "Балканска черга" обвива селото на Майстора
Събитието ще събере фолклорни състави, художници, занаятчии и други участници от България, Северна Македония и Сърбия. Фестивалът има за цел да популяризира балканските традиции, бит и култура. Тази година акцентът ще бъде поставен върху билките от региона на Кюстендил.
Началото на фестивала ще започне от 12.30 часа с фолклорна програма и изложба на черги от региона на Краището. Програмата ще продължи з откриването на изложба картини и шевици "Цветна среща“ и изложба базар на занаятчийски произведения . За гостите са подготвени сръбска и българска скара и специалитети.
От 16.00 часа ще бъде изплетена черга от билки, а официалното откриване ще бъде в 17.30 часа. Тогава ще бъде представена изложба "Билките около нас“ и ще се проведе конкурс "Най - добра домашна ракия". Предвидено е и хоро за необвързани.
В концертната част участие ще вземат дует 7/8, Димана Крумова, Любен Дишлянов и Емрах Стораро.
