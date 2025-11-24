ЗАРЕЖДАНЕ...
Серия от инциденти с автомобили в Кюстендилско
В Дупница 39-годишен водач е нарушил правилата за движение и е блъснал друг автомобил, управляван от 75-годишен мъж. Пострадалият е настанен в местната болница, без опасност за живота. Произшествието е станало на ул. "Венелин“. Алкохолните и наркотичните тестове и на двамата водачи са отрицателни. Образувано е досъдебно производство, уведомена е прокуратурата.
В Кюстендил 38-годишна водачка е блъснала 67-годишна жена на пешеходна пътека. Жената е настанена в местната болница с наранявания по главата, без опасност за живота. Тестът на водачката за алкохол и наркотични вещества е отрицателен. По случая е образувано досъдебно производство.
В Районно управление - Кюстендил са подадени сигнали за повреждане на чужда собственост: счупени фарове на автомобил, паркиран в кв. "Запад“, и счупен стъклопакет на заведение в същия квартал. Извършителят е установен. Това е 36-годишен местен жител.
