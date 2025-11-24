В Кюстендилска област е регистрирана поредица от случаи, свързани с автомобили, съобщиха от пресцентъра на. Служители на Районно управление - Рила са установили издирван чрез INTERPOL лек автомобил, откраднат в Белгия. Проверката е извършена в град Кочериново. Автомобилът е иззет с протокол за доброволно предаване. Водачът е 65-годишен жител на Благоевград.В Дупница 39-годишен водач е нарушил правилата за движение и е блъснал друг автомобил, управляван от 75-годишен мъж. Пострадалият е настанен в местната болница, без опасност за живота. Произшествието е станало на ул. "Венелин“. Алкохолните и наркотичните тестове и на двамата водачи са отрицателни. Образувано е досъдебно производство, уведомена е прокуратурата.В Кюстендил 38-годишна водачка е блъснала 67-годишна жена на пешеходна пътека. Жената е настанена в местната болница с наранявания по главата, без опасност за живота. Тестът на водачката за алкохол и наркотични вещества е отрицателен. По случая е образувано досъдебно производство.В Районно управление - Кюстендил са подадени сигнали за повреждане на чужда собственост: счупени фарове на автомобил, паркиран в кв. "Запад“, и счупен стъклопакет на заведение в същия квартал. Извършителят е установен. Това е 36-годишен местен жител.