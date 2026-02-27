Институт по земеделие – Кюстендил организира семинар, посветен на подходите при резитба и размножаване на овощни дървесни видове и лоза, предаде. Форумът започва днес от 9.00 часа в заседателната зала на научното звено.Програмата включва теми, свързани с основните правила при резитба на овощните видове, както и особеностите на резитбата през различните възрастови периоди на дървото. Специално внимание ще бъде отделено на влиянието на резитбата върху растежа и плододаването в контекста на променящите се климатични условия.Участниците ще се запознаят с различните видове корони и начините за тяхното оформяне при овошките. Включени са също въпроси, свързани с механизираната резитба и размножаването чрез присаждане. Акцент в програмата ще бъде поставен и върху лозата, както и специфичните правила за нейната резитба и отглеждане.