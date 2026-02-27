ЗАРЕЖДАНЕ...
Семинар за резитба на овощни дървета организират в Кюстендил
Програмата включва теми, свързани с основните правила при резитба на овощните видове, както и особеностите на резитбата през различните възрастови периоди на дървото. Специално внимание ще бъде отделено на влиянието на резитбата върху растежа и плододаването в контекста на променящите се климатични условия.
Участниците ще се запознаят с различните видове корони и начините за тяхното оформяне при овошките. Включени са също въпроси, свързани с механизираната резитба и размножаването чрез присаждане. Акцент в програмата ще бъде поставен и върху лозата, както и специфичните правила за нейната резитба и отглеждане.
