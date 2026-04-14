Институтът по земеделие – Кюстендил ще проведе специализиран семинар на тема "Иновации и добри практики в черешопроизводството“. За ФОКУС от научното звено съобщиха, че събитието ще се състои на 5 юни и е част от дейностите за устойчиви агробиологични решения.

Семинарът е насочен към земеделски и горски стопани, както и към заети в техните стопанства, като участниците трябва да бъдат предварително регистрирани. За преминалите обучението ще бъде издаден сертификат.

Програмата включва както теоретични лекции, така и практически демонстрации. Сред основните теми са прогнозиране и управление на фитопатогенни инфекции и неприятели, иновативни подходи при избор на сортоподложкови комбинации, осъвременяване на сортимента, както и видове торове и тяхното приложение в интегрираното и биологично производство на череши. Ще бъде разгледана и икономическата ефективност при отглеждането на културата.

Лектори в обучението са утвърдени специалисти от института и експерти в областта. Събитието ще се проведе в залите и опитните полета на института, като е предвиден и практически модул с демонстрации.

Институтът организира и безплатен транспорт за участниците по определен маршрут в Кюстендил в деня на събитието. Крайният срок за записване е 15 май.