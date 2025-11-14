ЗАРЕЖДАНЕ...
Село Баня помни и тачи своите достойни чеда, загинали в името на свободата
На 14 ноември 1878 година става сблъсъкът с османските войски, значително надвишаващи броя на въстаниците, което води до българското отстъпление. Село Баня е опустошено и опожарено от турската войска. След въстанието около 25 хиляди души от Мелнишко, Разложко, Горноджумайско и другите райони търсят спасение в Княжество България.
14 ноември става най-скръбната и черна дата за Баня и банялии. При потушаване на въстанието, поробителите изгарят стотици християнски къщи, десетки работилници и малки дюкяни, отнемат живота на стотици.
Пред паметника на героите, дали живота си във въстанието, бяха поднесени венци и цветя от кмета на Община Разлог Красимир Герчев, председателя на Общински съвет Иван Димитров, кмета на село Баня Николай Ушев, директора на ОУ "Св.Паисий Хилендарски“ Борислав Груев, председателя на Читалището Мария Попова, граждани и гости.
Всички сведоха глава пред паметта на героите, за да засвидетелстват, че жертвата на тези смели мъже и жени не е забравена.
