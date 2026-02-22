ЗАРЕЖДАНЕ...
Секретарското място препъна консултациите за РИК – Кюстендил
© ФОКУС
Срещата беше свикана от областния управител на Кюстендил инж. Методи Чимев, но парламентарно представените партии и коалиции не се разбраха за секретарското място. За него бяха направени две предложения – от "Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) и от "Възраждане“.
Съгласно закона РИК – Кюстендил е в състав от 13 членове – председател, заместник-председатели (поне двама, но не повече от четирима), секретар и членове.
Разпределението на местата е следното: ГЕРБ–СДС имат право на трима членове; ПП–ДБ – на двама; "Възраждане“ – на двама; ДПС–НН – на един; "БСП – Обединена левица“ – на един; "Има такъв народ“ – на един; АПС – на един; МЕЧ – на един; и "Величие“ – на един член.
По време на консултациите ГЕРБ–СДС предложиха за председател Венцеслав Механджийски. ПП–ДБ издигнаха Илияна Костова за секретар, а "Възраждане“ номинира Ани Караджинова-Кьосева за същата позиция.
За заместник-председателските места бяха направени четири предложения: ДПС–НН номинира Огнян Иванов, "БСП – Обединена левица“ – Цветанка Харалампиева, "Има такъв народ“ – Любомир Върбички, а АПС – Александра Колева.
От МЕЧ предложиха Венета Ангелова за член на РИК – Кюстендил, а "Величие“ – Елица Панова.
Окончателното решение за състава на комисията предстои да бъде взето от ЦИК.
