Централната избирателна комисия (ЦИК) отново ще определи състава на Районната избирателна комисия (РИК) – Кюстендил, след като на проведените днес консултации не беше постигнато съгласие, предадеСрещата беше свикана от областния управител на Кюстендил инж. Методи Чимев, но парламентарно представените партии и коалиции не се разбраха за секретарското място. За него бяха направени две предложения – от "Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) и от "Възраждане“.Съгласно закона РИК – Кюстендил е в състав от 13 членове – председател, заместник-председатели (поне двама, но не повече от четирима), секретар и членове.Разпределението на местата е следното: ГЕРБ–СДС имат право на трима членове; ПП–ДБ – на двама; "Възраждане“ – на двама; ДПС–НН – на един; "БСП – Обединена левица“ – на един; "Има такъв народ“ – на един; АПС – на един; МЕЧ – на един; и "Величие“ – на един член.По време на консултациите ГЕРБ–СДС предложиха за председател Венцеслав Механджийски. ПП–ДБ издигнаха Илияна Костова за секретар, а "Възраждане“ номинира Ани Караджинова-Кьосева за същата позиция.За заместник-председателските места бяха направени четири предложения: ДПС–НН номинира Огнян Иванов, "БСП – Обединена левица“ – Цветанка Харалампиева, "Има такъв народ“ – Любомир Върбички, а АПС – Александра Колева.От МЕЧ предложиха Венета Ангелова за член на РИК – Кюстендил, а "Величие“ – Елица Панова.Окончателното решение за състава на комисията предстои да бъде взето от ЦИК.