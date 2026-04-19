Секция в Петрич остана без машинно гласуване, заради проблем, а 37 СИК-ове в областта работят в намален състав. Това съобщи на брифинг Йорданка Борисова, секретар на Районната избирателна комисия, предаде репортер на ФОКУС.

С нея беше и един от зам.-председателите на РИК- Благоевград.

"Искам само за 30 секунди да се извиня за сутринта, че не успяхме да проведем брифинга. Както всички разбрахте, претърпяхме инцидент с г-н председателя (бел. на ред. - адв. Мартин Бусаров). Марти е добре, има нужда малко от почивка и затова днес, на този брифинг, се налага аз и г-жа зам.-председателката да проведем брифинг", каза още тя.

Представена беше активността за Област Благоевград към 11:00 ч. Следващата активност я очакват в 16:00 ч. и ще я качат официално в сайт на РИК - Благоевград, отбеляза Борисова.

Жалби и сигнали

Към момента няма такива, които да са притеснителни. Всяка една, която е достигнала до РИК, е отразена в официалния регистър на сайт. Постоянно се правят проверки.

"Имаме няколко решения, които сме взели в момента и ще бъдат качени на сайта ни", добави Борисова.

Проблеми с машините

Единствено в СИК номер шест в Петрич има една спряна машина. Там, където е постъпила информация за забавяне на машини, от РИК - Благоевград са реагирали на момента – или са дадени указания по телефон, или са посетили секциите.

"Моля гласоподавателите да бъдат търпеливи. Никой няма да ви отнеме правото да упражните своя вот. Бъдете търпеливи и към колегите от секционните комисии, и към техниците. Имате право, когато има проблем с машината, да гласувате с хартиена бюлетина", отбелязаха от РИК.

Смени в СИК-овете

В цялата област има 37 секции, които работят с намален състав поради неявяване на член, но няма драма и всичко е наред. На много малко места има проблеми с машините и колегите от СИК работят адекватно. Районната избирателна комисия работи на пълни обороти, за да дава указания или да проверява сигнали на място

Инцидент с асансьор

Относно инцидента с асансьора, в който заседнаха председателя на РИК и секретаря, Борисова обясни, че в 9:58 ч. са били подготвени с председателя да слязат за брифинга.

"Тъкмо той натисна копчето за партера и изведнъж асансьорът спря много неочаквано. По мен няма наранявания, тъй като г-н председателят пое удара", подчерта тя.