Новата седмица в Кюстендил започва с богата културна програма, посветена на настъпването на пролетта и официалния празник на града – "Кюстендилска пролет“, предаде. Поредица от изложби, концерти и театрални спектакли ще създадат празнична атмосфера в дните преди кулминацията на тържествата.На 19 март от 17.00 часа класът по изобразително изкуство към читалище "Братство“ ще открие своята пролетна изложба, в която младите творци ще представят вдъхновени от сезона картини. Половин час по-късно, от 17.30 часа, в Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“ ще бъде открита традиционната изложба на кюстендилските художници "Кюстендилска пролет“, която всяка година събира почитатели на изобразителното изкуство.Вечерта от 19.00 часа в голямата зала на Общински драматичен театър – Кюстендил публиката ще може да се наслади на концерт-спектакъла "Песни, танци и приказки. Българският фолклор през очите на децата“ – пъстро съчетание от музика, танци и сценично изкуство.Празничната програма продължава на 20 март. От 17.00 часа в изложбена зала "Ахмет бей“ ще бъде открита изложбата "Мъжки времена“, гостуваща от Регионален етнографски музей на открито "Етър“ – Габрово. Същия ден от 18.00 часа в село Драговищица читалище "Славчо Темкин“ организира празника "Посрещане на пролетта с цветя“, който ще събере местните жители в духа на пролетните традиции. Вечерта от 19.00 часа в Общински драматичен театър – Кюстендил ще бъде представена театралната постановка "Сдружени убийци“.Кулминацията на празничната седмица ще бъде на 21 март, когато Кюстендил тържествено ще посрещне първата пролет. Празникът ще започне от 11.00 часа на площад "Велбъжд“ с богата музикална програма. На сцената ще излязат Професионалният духов оркестър, Кристиян Янкулов, Ива Костадинова и Велислава Костадинова, Радостина Николова, както и Теодора и Иван Паланови.Програмата предвижда още тържествен молебен за здраве, ритуал по предаване на символите на Кюстендил от миналогодишната Девойка "Кюстендилска пролет“ на новоизбраната, както и празнично шествие до лесопарк "Хисарлъка“. Там жителите и гостите на града ще могат да се насладят на концерт на Мария Чакърдъкова.Празничният ден ще завърши с концерт на площад "Велбъжд“, в който ще участват групата +359 РОК*78 и Графа, превръщайки вечерта в истински музикален финал на празника.