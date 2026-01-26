Последната седмица на месец януари в Кюстендил ще бъде изпълнена с разнообразни културни и исторически събития, предадеНа 26 януари от 17.30 часа в залата на Възрожденското училище ще бъде представена книгата на Георги Славчев "Борко – палавият послушко“. Ден по-късно, на 27 януари от 19.00 часа в голямата зала на Общинския театър, публиката ще може да гледа постановката "Запознай ме с вашите“, гостува VivaArte Theatre.Тържествено отбелязване на 173 години от рождението на Ефрем Каранов ще се състои в Народно читалище "Пробуда 1961“ – Кюстендил от 11.00 часа.На 29 януари са предвидени поредица от събития, посветени на Освобождението на Кюстендил. От 10.30 часа историческата дата ще бъде отбелязана пред паметника на Васил Левски в село Соволяно. Официалното честване започва от 12.00 часа на площад "Велбъжд“ в Кюстендил с шествие до паметника на Ильо войвода, слово и полагане на венци и цветя. От 18.00 часа в читалище "Пробуда 1961“ ще се състои тържествен концерт по повод 148 години от Освобождението на града.Регионалният исторически музей ще проведе тридневна музейна работилница за деца на тема "Освободителите на Кюстендил“. Занятията ще се провеждат между 14.00 и 17.00 часа.Също на 29 януари от 18.00 часа в читалище "Искра 1975“ ще се проведат "Зимни четения“. На 30 януари от 17.30 часа в Младежкия център ще бъде открита изложбата на клуб "Фотография“ – "По пътя“.На 31 януари от 12.00 часа в пространството пред къща музей "Ильо войвода“ ще се състои историческа възстановка, посветена на Освобождението на Кюстендил от османско владичество.На 1 февруари от 12.00 часа в Художествената галерия ще бъдат отбелязани 144 години от рождението на големия български художник Владимир Димитров – Майстора. Ще се проведе и церемония по връчване на Националната награда за живопис на негово име, както и откриване на изложба на Богдан Александров.