Седмица на поезията се провежда в Кюстендил
В рамките на проявата посетителите могат да разгледат специално обособени рафтове с подбрани издания на български и чуждестранни поети. Подборът включва произведения за различни вкусове и настроения.
Организаторите предлагат и тематични препоръки, като насърчават читателите да открият нови автори и любими стихове през цялата седмица.
Международен ден на поезията се отбелязва всяка година на 21 март по инициатива на ЮНЕСКО. Целта е да се насърчават четенето, писането и преподаването на поезия, както и да се подкрепя езиковото разнообразие чрез поетичното слово.
Инициативата в Кюстендил има за цел да популяризира поезията и да създаде по-близка връзка между читателите и литературното творчество.
