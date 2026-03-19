Седмица на поезията се провежда в Кюстендил по повод Международен ден на поезията, предаде. Инициативата започна на 18 март и ще продължи до 23 март в заемната за възрастни към Регионална библиотека "Емануил Попдимитров“.В рамките на проявата посетителите могат да разгледат специално обособени рафтове с подбрани издания на български и чуждестранни поети. Подборът включва произведения за различни вкусове и настроения.Организаторите предлагат и тематични препоръки, като насърчават читателите да открият нови автори и любими стихове през цялата седмица.Международен ден на поезията се отбелязва всяка година на 21 март по инициатива на ЮНЕСКО. Целта е да се насърчават четенето, писането и преподаването на поезия, както и да се подкрепя езиковото разнообразие чрез поетичното слово.Инициативата в Кюстендил има за цел да популяризира поезията и да създаде по-близка връзка между читателите и литературното творчество.