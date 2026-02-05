ЗАРЕЖДАНЕ...
Сдружение "Близо до теб" с успешна кампания в подкрепа на деца с аутизъм в Дупница
Инициативата е една от най-мащабните и значими, реализирани до момента от сдружението, и е насочена към децата със специални образователни потребности в Дупница, с фокус върху децата с аутизъм. С подкрепата на местната общност беше събрана необходимата сума за обучение на преподаватели, които да работят с тези деца.
Към момента две учителки вече преминават обучение и стаж, а е осигурена възможност за обучение по приложен поведенчески анализ и на още двама специалисти. От сдружението съобщават, че се търсят кадри със завършено образование по специална педагогика или психология, които от месец септември да станат част от образователната система в Дупница и да работят пряко с децата.
Кампанията беше реализирана с подкрепата на Ротари клуб – Дупница, училища и детски градини в общината, културни, социални и образователни институции, спортни клубове, фирми, търговски обекти, предоставили дарителски кутии, както и на множество индивидуални дарители.
От сдружение "Близо до теб“ изразяват благодарност и към фондация "За утре“ – Благоевград, и лично към Димитър Урдев, които са сред основните двигатели на инициативата.
