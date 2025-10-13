Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница

© Фокус Архив Две 12-годишни момичета са пострадали при пътен инцидент между електрически скутер и товарен автомобил в Дупница, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Кюстендил.



Катастрофата е станала на кръстовището между улиците "Свети Георги“ и "Екзарх Йосиф“. По първоначални данни водачката на електрическия скутер, която е на 12 години, е навлязла с висока скорост в кръстовището и е отнела предимство на камиона, при което се е блъснала в него.



Момичето е настанено в болницата в Дупница с комоцио. Спътничката ѝ, също на 12 години, е с навехнат глезен.



Шофьорът на товарния автомобил е тестван за алкохол и наркотици. Резултатът за наркотици е отрицателен, а дрегерът е отчел 0.64 промила алкохол. Водачът е дал кръвна проба за лабораторен анализ.



По случая е образувано досъдебно производство. Уведомена е прокуратурата.