Димитър Илиев посети Сапарева баня, където заедно с областния управител на област Кюстендил Кристиян Иванчов и кмета на общината Калин Гелев участва в тържественото посрещане на състезателите от Спортен клуб по биатлон "Сапарева баня“, които се завърнаха от Световното първенство за младежи и юноши в Арбер, Германия, съобщиха от Министерството на младежта и спорта.
Специален повод за гордост е успехът на младия биатлонист Георги Джоргов, който спечели златния медал в масовия старт на 12 км и донесе историческа първа световна титла за българския биатлон при юношите. Преди това той завоюва и бронзов медал в индивидуалната дисциплина.
По време на посещението си състезателят и неговият треньор Илиян Пенев, заедно с треньорския екип на клуба, присъстваха на Василиевата света литургия в храма "Св. Четиридесет мъченици“, където получиха благословия от българския патриарх Даниил.
Министър Димитър Илиев поздрави шампиона, неговите треньори Илиян Пенев и Димчо Мицов, както и целия екип на Спортен клуб по биатлон "Сапарева баня“.
"Вие сте гордост за България и вдъхновение за младите български спортисти. Сигурен съм, че ви очакват още по-високи спортни върхове“, заяви той.
