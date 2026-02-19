С възпоменателна церемония и поднасяне на венци и цветя Община Сапарева баня отбеляза 153 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски, предаде. Поклонението се състоя пред бюст-паметника му, разположен пред сградата на общинската администрация.С минута мълчание и сведени глави присъстващите засвидетелстваха своята признателност към саможертвата и идеалите на Левски за свободна и независима България.На събитието присъстваха представители на Общинската администрация и Общинския съвет, на образователни и културни институции, както и ученици, учители, граждани и гости на града. Възпитаници на СУ "Христо Ботев“ и ДГ "Света Анна“ представиха литературна програма, посветена на живота и делото на Апостола.Церемонията премина в дух на уважение и признателност към делото на Васил Левски.