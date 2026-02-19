ЗАРЕЖДАНЕ...
Сапарева баня почете 153 години от гибелта на Васил Левски
© ФОКУС
С минута мълчание и сведени глави присъстващите засвидетелстваха своята признателност към саможертвата и идеалите на Левски за свободна и независима България.
На събитието присъстваха представители на Общинската администрация и Общинския съвет, на образователни и културни институции, както и ученици, учители, граждани и гости на града. Възпитаници на СУ "Христо Ботев“ и ДГ "Света Анна“ представиха литературна програма, посветена на живота и делото на Апостола.
Церемонията премина в дух на уважение и признателност към делото на Васил Левски.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
ОИК – Кюстендил прекрати пълномощията на кмета на село Вратца
19:00 / 18.02.2026
До 1022 евро за новородено дете ще дават в Невестино
15:40 / 18.02.2026
Учиха на маркетинг и реклама библиотекари от Кюстендил
16:35 / 17.02.2026
Като Второ ОУ "Димитър Благоев" няма второ! С официална церемония...
13:06 / 17.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.