Сапарева баня отбеляза 148 години от Освобождението на България
Венци и цветя бяха поднесени пред паметника на Васил Левски от кмета Калин Гелев, заместник-кмета Илияна Базиргянова, председателя на Общинския съвет Костадин Николов и заместник-председателя Любомир Георгиев. Почит отдадоха още служители на общинската администрация, представители на обществени организации и гости на града.
Честването премина в тържествена атмосфера, съпътствана от слова и минута мълчание в памет на загиналите. В обръщението си към присъстващите кметът Калин Гелев подчерта значението на историческата памет и отговорността на съвременните поколения да съхраняват националните ценности.
"Да познаваме историята на родината си и да се гордеем, че сме българи – не само на празници, а всеки ден. Нека съхраним корените си и си помагаме взаимно, за да оставим силна България на бъдещите поколения“, заяви той.
