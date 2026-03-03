Община Сапарева баня отбеляза 148 години от Освобождението на България с тържествена церемония, предаде. В центъра на града представители на местната власт, общественици, преподаватели, ученици и граждани сведоха глави в знак на признателност към героите, отдали живота си за свободата на Родината.Венци и цветя бяха поднесени пред паметника на Васил Левски от кмета Калин Гелев, заместник-кмета Илияна Базиргянова, председателя на Общинския съвет Костадин Николов и заместник-председателя Любомир Георгиев. Почит отдадоха още служители на общинската администрация, представители на обществени организации и гости на града.Честването премина в тържествена атмосфера, съпътствана от слова и минута мълчание в памет на загиналите. В обръщението си към присъстващите кметът Калин Гелев подчерта значението на историческата памет и отговорността на съвременните поколения да съхраняват националните ценности."Да познаваме историята на родината си и да се гордеем, че сме българи – не само на празници, а всеки ден. Нека съхраним корените си и си помагаме взаимно, за да оставим силна България на бъдещите поколения“, заяви той.