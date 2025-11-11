Сапарева баня модернизира туристическата си инфраструктура

© Фокус Архив Сапарева баня стартира голям трансграничен проект за устойчив туризъм, предаде "Фокус“. Кметът на Общината Калин Гелев подписа договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на проект за устойчив туризъм в икономиката на изживяването, одобрен по програма INTERREG VI-A ИПП България – Северна Македония 2021–2027 на стойност над 800 хиляди евро.



Водещ партньор по проекта е Община Сапарева баня, а от македонска страна участват Община Кратово, Община Ранковце и сдружение "Извор“, докато български партньор е Народно читалище "Просветен лъч – 1905“.



Проектът включва модернизация на Туристическия информационен център, доставка на презентационно и виртуално реалити оборудване, обновяване на офисно и посетителско оборудване, както и разработване на маркетингова стратегия за устойчив туризъм в трансграничния регион.



Подобни инициативи ще се реализират и от македонските партньори, като целта е трансграничният регион България – Северна Македония да се утвърди като атрактивна туристическа дестинация, основана на принципите на устойчивост, иновации и културен обмен.



От Община Сапарева баня посочиха, че реализацията на проекта ще повиши качеството на туристическите услуги, ще увеличи посещаемостта и ще стимулира развитието на икономиката на преживяванията в курортния град и съседните общини.