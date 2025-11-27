ЗАРЕЖДАНЕ...
Сапарева баня модернизира Домашния социален патронаж
В рамките на проекта беше закупено професионално кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на Домашния социален патронаж. Подобренията повишиха качеството на социалната инфраструктура и условията за предоставяне на услуги на хора в неравностойно положение.
Проектът надгради предходни инициативи на общината, финансирани от Фонд "Социална закрила“. През 2017 г. и 2021 г. бяха реализирани дейности по модернизация на материалната база, а през 2023 г. беше закупен специализиран автомобил за службата.
С реализирането на проекта общината продължи да развива социалните услуги и материалната база, използвана за подпомагане на жителите.
