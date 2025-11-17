ЗАРЕЖДАНЕ...
Сапарева баня купува електромобил за социалните услуги
Новото превозно средство ще бъде използвано от служителите, които работят с възрастни хора в невъзможност за самообслужване, както и с деца и пълнолетни лица с трайни увреждания. Електромобилът ще подпомага и дейността на Домашния социален патронаж.
От общината очакват проектът да доведе до по-висока ефективност в социалните дейности, по-ниски транспортни разходи и намаляване на въглеродния отпечатък. Сред предимствата на електромобила се посочват ниските емисии, тихият двигател и по-екологичният начин на придвижване.
