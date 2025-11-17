Община Сапарева баня ще закупи електрически автомобил и зарядна станция по проект на стойност 113 600 лева, финансиран чрез Националния план за възстановяване и устойчивост, предаде. Проектът цели да подобри мобилността и ефективността на социалните услуги, предоставяни както в общността, така и в домашна среда. Предвижда се доставката на електромобил, придружен от зарядна станция с мощност минимум 22 kW, както и изграждане на специално паркомясто и покриване на всички монтажни разходи.Новото превозно средство ще бъде използвано от служителите, които работят с възрастни хора в невъзможност за самообслужване, както и с деца и пълнолетни лица с трайни увреждания. Електромобилът ще подпомага и дейността на Домашния социален патронаж.От общината очакват проектът да доведе до по-висока ефективност в социалните дейности, по-ниски транспортни разходи и намаляване на въглеродния отпечатък. Сред предимствата на електромобила се посочват ниските емисии, тихият двигател и по-екологичният начин на придвижване.