Сапарева баня храни 80 бедни с проект

Общината в Сапарева баня продължава успешното изпълнение на социалния проект "Топъл обяд", предаде "Фокус". Инициативата осигурява храна за 80 нуждаещи се лица, като срокът ѝ е удължен до края на месец януари 2026 година.



Проектът е на стойност близо 234 000 лева и цели предоставянето на здравословна, питателна и разнообразна храна на хора, които не могат сами или с помощта на близките си да си осигурят обяд. Храната се приготвя ежедневно в "Домашен социален патронаж“ – Сапарева баня и включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.



В деловодството на общинската администрация се приемат документи за включване в проекта. Подкрепата е насочена към лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери, самотно живеещи пенсионери, както и хора с увреждания или сериозни здравословни проблеми, които имат затруднения със самообслужването и не получават помощ от близките си.



Общината подчертава, че програмата е важен елемент от социалната ѝ политика и предоставя реална подкрепа на хората в най-уязвимо положение.