Сапарева баня ще бъде домакин на пъстър и емоционален фолклорен празник – "Кукерландия 2026“, предаде. Фестивалът започва от 11.00 часа и ще събере на градския стадион кукерски групи от Югозападна България, които ще представят автентични обичаи, маски и ритуали, свързани с прогонването на злото и посрещането на доброто.В дефилето ще участват групи от село Стефаново (община Радомир), село Джерман, град Благоевград, град Перник и град Сапарева баня. Публиката ще има възможност да се наслади на впечатляващи кукерски костюми, звън на хлопки и въздействащи традиционни ритуали. Организатор на събитието е Община Сапарева баня.За празничното настроение ще се погрижат народната певица Анна Вучова и ФТА "Рила“ – село Ресилово с художествен ръководител Кирил Амбарков.Организаторите обещават богата фолклорна програма, много настроение и възможност за среща с живата българска традиция.