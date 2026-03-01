ЗАРЕЖДАНЕ...
Сапарева баня е домакин на "Кукерландия 2026"
В дефилето ще участват групи от село Стефаново (община Радомир), село Джерман, град Благоевград, град Перник и град Сапарева баня. Публиката ще има възможност да се наслади на впечатляващи кукерски костюми, звън на хлопки и въздействащи традиционни ритуали. Организатор на събитието е Община Сапарева баня.
За празничното настроение ще се погрижат народната певица Анна Вучова и ФТА "Рила“ – село Ресилово с художествен ръководител Кирил Амбарков.
Организаторите обещават богата фолклорна програма, много настроение и възможност за среща с живата българска традиция.
Още от категорията
/
Банскалийка е единствената българска представителка в Зимните параолимпийски игри в Милано-Кортина 2026
Актуални теми
