Сапарева баня домакинства стартове по ролкови ски
Стартът ще бъден даден с изкачване в класически стил. Началото е от 10.00 часа, а финалът на изкачването ще бъде при храм "Свети Йоан Рилски", в комплекс "Паничище“. На 2 октомври ще има масов старт в свободен стил. Стартът на състезанието ще започне от разклона за село Сапарево, на главен път Дупница - Самоков при параклис "Св. Св. Апостоли Петър и Павел" - посока град Сапарева баня с финал при "Валявица“. Разстоянието е 10 км.
От Община Сапарева баня информираха, че за нормалното провеждане на мероприятието ще бъдат поетапно и цялостно спирани участъци от маршрутите, с цел запазване здравето и живота на участниците в състезанието. Затварянето на участъците ще започне 30 минути преди стартовете в двата дни. Между стартовете на мъже и жени ще бъде направена пауза за пропускане на събралите се автомобили.
