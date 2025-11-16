ЗАРЕЖДАНЕ...
Сапарева баня домакинства среща с бизнеса
Фокус на разговора беше представянето на приоритетите в дейността на КТПП, насочени към ускоряване на икономическото развитие в региона. Особен акцент беше поставен върху транспортната свързаност – изграждането на Коридор №8 и магистрала "Рила“, проекти, които се очаква да дадат силен тласък на инвестициите и да разширят възможностите за местния бизнес.
Обсъдени бяха и въпросите, свързани с вноса на работна ръка от трети страни, както и инициативите за промяна в районите на планиране, от които зависи достъпът на предприятията в Кюстендилска област до европейски програми и финансиране.
КТПП подчерта доброто партньорство с Община Сапарева баня и Областната администрация, както и ангажимента си към създаването на по-благоприятна бизнес среда.
Като регионална структура на Българската търговско-промишлена палата, организацията заяви готовност да продължи да подкрепя предприемачите и да работи за модерна и устойчива икономика в Югозападна България.
