Санкции за 38 водачи при акция ROADPOL в Кюстендилско
В рамките на акцията са проверени 37 автобуса, от които 8 с регистрация в държави от Европейския съюз, както и 89 товарни автомобила.
В резултат на извършения контрол са санкционирани 38 водачи. Сред нарушенията са управление след употреба на алкохол, превоз на извънгабаритен товар, нередовни документи и техническа неизправност на товарен автомобил.
