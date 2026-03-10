ЗАРЕЖДАНЕ...
Санданско село се радва на нов физкултурен салон
© ОБЩИНА САНДАНСКИ
В учебното заведение в момента се обучават 112 ученици, като всеки ден в столовата се хранят между 50 и 70 ученици.
Новият стол дава възможност на децата и педагогическия екип, които остават на целодневна организация на обучение, да получават здравословно и питателно тристепенно меню.
Лентата на новия ученически стол бе прерязана от директора на училището Запрян Кандиларов и кмета на община Сандански - Атанас Стоянов, който подчерта значението на добрите условия в училище за пълноценното развитие на децата и за създаването на здравословни навици още от ранна възраст.
Добрата училищна среда е важна част от възпитанието и образованието на младите хора, защото когато децата учат и прекарват времето си в приятна, подредена и подкрепяща атмосфера, това ги мотивира да се развиват, да изграждат добри навици и да постигат по-добри резултати.
Още от категорията
/
Група Авиационни фотографи за случая с дрон на летище "Васил Левски": Твърденията не отговарят на истината
08.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.