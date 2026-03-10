Нов стол за хранене бе открит днес в Основно училище "Братя Миладинови“ – с. Склаве. Новото пространство е обновено, светло и приветливо и създава отлични условия за хранене и почивка в училищната среда.В учебното заведение в момента се обучават 112 ученици, като всеки ден в столовата се хранят между 50 и 70 ученици.Новият стол дава възможност на децата и педагогическия екип, които остават на целодневна организация на обучение, да получават здравословно и питателно тристепенно меню.Лентата на новия ученически стол бе прерязана от директора на училището Запрян Кандиларов и кмета на община Сандански - Атанас Стоянов, който подчерта значението на добрите условия в училище за пълноценното развитие на децата и за създаването на здравословни навици още от ранна възраст.Добрата училищна среда е важна част от възпитанието и образованието на младите хора, защото когато децата учат и прекарват времето си в приятна, подредена и подкрепяща атмосфера, това ги мотивира да се развиват, да изграждат добри навици и да постигат по-добри резултати.