На 18 февруари (сряда) Сандански се прекланя пред делото и паметта на Апостола на свободата - Васил Левски.Навършват се 153 години от неговата гибел, но делото, думите и заветът му остават живи и днес.Възпоменателната церемония ще започне в 17:30 часа при паметника на Васил Левски.