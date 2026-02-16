ЗАРЕЖДАНЕ...
Сандански с още една значима инвестиция в образованието
©
Общежитието, построено преди повече от 40 години и дълги години служило на поколения ученици, беше в сериозно компрометирано състояние. Днес то е напълно преобразено – модерно, енергийно ефективно и съобразено с всички съвременни изисквания за комфорт и достъпност.
Проектът "Основен ремонт и рехабилитация на общежитието на Земеделска професионална гимназия "Климент Тимирязев“ – гр. Сандански“ бе реализиран с финансовата подкрепа на Механизма за възстановяване и устойчивост по Националния план за възстановяване и устойчивост, на обща стойност 2 831 093,70 евро.
В рамките на проекта са изпълнени:
Пълна топлинна изолация и подмяна на дограмата;
- Цялостно обновление на фасада и прилежащи площи;
- Обновени системи за отопление, охлаждане и вентилация; Монтирана соларна фотоволтаична система за собствени нужди;
- Два нови асансьора за достъп до всички етажи;
- Цялостна реновация на 85 стаи с ново, ергономично обзавеждане;
- Просторни общи зали на всеки етаж с кухненски кът, телевизор и зона за отдих.
Изпълнител на строително-монтажните дейности е "Вейл Конструкции" ЕООД.
По време на церемонията бе отслужен водосвет за здраве и благополучие, след което кметът на община Сандански- Атанас Стоянов и директорът Емил Терзийски официално прерязаха лентата и откриха обновената сграда.
Този проект е доказателство, че инвестицията в образованието е инвестиция в бъдещето.
Още от категорията
/
Фотографска изложба "Живата памет на Разлог: СТАРЧЕВАТА" представя уникалната традиция през обектива на седем българи
13.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.