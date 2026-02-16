Официално бе открито изцяло обновеното общежитие на ЗПГ "Климент Тимирязев“ – проект с ключово значение за образователната среда в общината и региона.Общежитието, построено преди повече от 40 години и дълги години служило на поколения ученици, беше в сериозно компрометирано състояние. Днес то е напълно преобразено – модерно, енергийно ефективно и съобразено с всички съвременни изисквания за комфорт и достъпност.Проектът "Основен ремонт и рехабилитация на общежитието на Земеделска професионална гимназия "Климент Тимирязев“ – гр. Сандански“ бе реализиран с финансовата подкрепа на Механизма за възстановяване и устойчивост по Националния план за възстановяване и устойчивост, на обща стойност 2 831 093,70 евро.В рамките на проекта са изпълнени:Пълна топлинна изолация и подмяна на дограмата;- Цялостно обновление на фасада и прилежащи площи;- Обновени системи за отопление, охлаждане и вентилация; Монтирана соларна фотоволтаична система за собствени нужди;- Два нови асансьора за достъп до всички етажи;- Цялостна реновация на 85 стаи с ново, ергономично обзавеждане;- Просторни общи зали на всеки етаж с кухненски кът, телевизор и зона за отдих.Изпълнител на строително-монтажните дейности е "Вейл Конструкции" ЕООД.По време на церемонията бе отслужен водосвет за здраве и благополучие, след което кметът на община Сандански- Атанас Стоянов и директорът Емил Терзийски официално прерязаха лентата и откриха обновената сграда.Този проект е доказателство, че инвестицията в образованието е инвестиция в бъдещето.