ЗАРЕЖДАНЕ...
Сандански отличава най-успешните си спортисти за 2025 година
©
Събитието ще се проведе на 20 януари от 18:00 часа в Спортна зала "Сандански“.
"Очакваме всички, които искат да подкрепят и поздравят най-добрите представители на спортната общност в Сандански", допълват от Общината.
Още от категорията
/
Разлог ще отпразнува Богоявление с празнични литургии и ритуали по спасяване на Богоявленския кръст
05.01
Изтече срокът за записване за Фестивала на кукерските и маскарадни игри "Симитлия – Древната земя на кукерите" 2026
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.