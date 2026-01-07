Община Сандански организира тържествена церемония, на която ще бъдат връчени наградите "Спортист на 2025 г.“, "Отбор на 2025 г.“ и "Треньор на 2025 г.“ – в знак на признание за постиженията и приноса към спорта през изминалата година.Събитието ще се проведе на 20 януари от 18:00 часа в Спортна зала "Сандански“."Очакваме всички, които искат да подкрепят и поздравят най-добрите представители на спортната общност в Сандански", допълват от Общината.