Сандански без "Синя зона", заради прогнозите за интензивни валежи
От общинското ръководство са взели решение зоната да не функционира с цел облекчаване на гражданите, предвид очакваното усложняване на обстановката.
Припомняме, че предупреждения от първа и втора степен за опасно време са обявени днес за половин България.
Оранжев код за значителни валежи е в сила за: Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково. Количествата на валежите в тези части ще са около 35-65 mm.
Спешно заседание на Областния кризисен щаб в Кюстендил
15:52 / 26.11.2025
Благодарствено писмо до полицията в Кюстендил
14:37 / 26.11.2025
Кюстендил посреща третото издание на турнира "Купа Пауталия"
14:27 / 26.11.2025
Санкции за 38 водачи при акция ROADPOL в Кюстендилско
12:46 / 26.11.2025
