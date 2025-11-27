Във връзка с очакваните интензивни валежи от дъжд в Благоевградска област от Община Сандански обявиха, че днес в града няма да има "Синя зона".От общинското ръководство са взели решение зоната да не функционира с цел облекчаване на гражданите, предвид очакваното усложняване на обстановката.Оранжев код за значителни валежи е в сила за: Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково. Количествата на валежите в тези части ще са около 35-65 mm.