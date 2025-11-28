ЗАРЕЖДАНЕ...
Санданчанин преби жена си
След възникнал семеен скандал, около 20:00 часа на същата дата в жилище в град Сандански, същият е нанесъл удари с юмруци в областта на тялото на 35-годишна жена от града, с която живее на семейни начала.
По случая е образувано досъдебно производство.
