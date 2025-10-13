Новини
Самоделката пред полицията в Дупница била с барут
Автор: Венцислав Илчев 14:37Коментари (0)0
© Фокус
Областната дирекция на МВР – Кюстендил излезе с официална позиция за взривното устройство, което снощи беше хвърлено в двора на Районното управление в Дупница, предаде репортер на "Фокус“. Подробности по случая бяха съобщени на брифинг от старши комисар Светослав Григоров, директор на дирекцията.

Сигналът е получен снощи, след като неизвестно тогава лице е хвърлило самоделно взривно устройство в двора на полицията. При експлозията няма пострадали, както и няма нанесени материални щети.

Незабавно са били предприети заградителни действия с целия наличен ресурс на полицията в Дупница, а случаят е докладван на главния секретар на МВР, който е координирал действията със съседни дирекции.

Само два часа след инцидента, в района на Владая, на влизане в София, е спрян автомобил, свързан със случая. Задържан е 63-годишен мъж – жител на дупнишкото село Ресилово. Той е бил конвоиран обратно в Дупница и задържан за срок от 24 часа с полицейско разпореждане.

Предстои експертиза, която да установи силата на взрива. По първоначални данни, устройството е било изготвено саморъчно от извършителя с използване на барут. Мъжът не е криминално проявен, като има една регистрация от 2012 г. – за неизплащане на издръжка.

Старши комисар Григоров разкри, че в началото на октомври съпругата на задържания е подала сигнал в полицията заради семейни пререкания и лични конфликти. Именно заради този сигнал МВР вече е работело с лицето.

"Благодарение на процесуално-следствените действия сме събрали категорични доказателства, че той е извършителят. Както и, че тя има съучастие в случая“, заяви старши комисар Светослав Григоров.

Съпругата на 63-годишния мъж също е задържана, а мотивите за извършеното престъпление тепърва ще се изясняват.

От МВР подчертаха, че няма пряка заплаха за служителите на Районното управление в Дупница и никой от тях не се чувства застрашен. Работата по случая продължава под наблюдението на Районната прокуратура.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
