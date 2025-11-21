ЗАРЕЖДАНЕ...
Само за няколко часа! Над Петрич се изляха 30 литра дъжд на квадратен метър
©
В Подгорието за едно денонощие са паднали 70 литра на квадратен метър, от които 40 литра в последния час и половина.
Прогнозата е дъждът да продължи и през следващите часове, очакванията са да бъде между 40 и 50 литра на квадратен метър.
Аварийни екипи на Община Петрич, на В и К и на РС ПБЗН са на критични точки в общината.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Силна буря с градушка връхлетя Петрич
20:34 / 21.11.2025
Кюстендил отбелязва Деня на християнското семейство с празничен к...
09:31 / 21.11.2025
Архиерейска света литургия отбелязва Въведение Богородично в Кюст...
08:31 / 21.11.2025
Остават броени дни до първото издание на новата инициатива "Творч...
20:11 / 20.11.2025
Експерти представят в Разлог проекти с регионално и национално зн...
21:59 / 20.11.2025
Виртуално пътешествие вече е достъпно в Мелник и Сандански
13:48 / 20.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.