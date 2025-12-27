ЗАРЕЖДАНЕ...
Само на час път от София - Осогово с евтини ски и добри условия
© Фокус
Посетителите ще бъдат посрещнати с истинска зимна приказка – дебела снежна покривка, обработени писти, чист планински въздух и усещане за свобода, което само зимата може да даде. Две писти са отворени и подготвени за скиори и сноубордисти, а красивите заснежени гори създават идеални условия за спорт и отдих.
Новият сезон обещава много емоции, снежни спускания и незабравими моменти както за начинаещи, така и за напреднали. Отворени са пистите "Людмил Янков“ и "Плавилото“, като ски зоната стартира с промоционални цени на картите – 30 лева за цял ден за деца и възрастни и 25 лева за половин ден. Работното време е от 9.00 до 16.00 часа.
За тези, които правят първите си стъпки в зимните спортове или искат да усъвършенстват уменията си, се предлага обучение от професионални и квалифицирани инструктори.
Осогово е перфектната дестинация за бягство от града, активна почивка и споделени зимни емоции – близо, достъпно и истински снежно.
Още по темата
/
НИМХ: Внимание, студено!
26.12
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нови 9,5 млн. лева за кюстендилски фирми
09:14 / 26.12.2025
Има задържани за стрелбата в казино в Хаджидимово
19:11 / 25.12.2025
Издирван за киберпрестъпления мъж остава в ареста в Кюстендил
17:13 / 24.12.2025
Спасиха пострадала жена в Рила планина
13:31 / 24.12.2025
От днес: Без синя зона в Благоевград и Сандаски заради празниците...
11:41 / 24.12.2025
Meteo Bulgaria издаде оранжев код за Благоевград: Дъждът ще преми...
10:34 / 24.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.