Зимната магия в Осоговската планина започва днес, предаде. Само на по-малко от 100 километра от София и на около 20 километра от Кюстендил, ски центърът отваря врати за всички любители на зимните спортове и планинските приключения.Посетителите ще бъдат посрещнати с истинска зимна приказка – дебела снежна покривка, обработени писти, чист планински въздух и усещане за свобода, което само зимата може да даде. Две писти са отворени и подготвени за скиори и сноубордисти, а красивите заснежени гори създават идеални условия за спорт и отдих.Новият сезон обещава много емоции, снежни спускания и незабравими моменти както за начинаещи, така и за напреднали. Отворени са пистите "Людмил Янков“ и "Плавилото“, като ски зоната стартира с промоционални цени на картите – 30 лева за цял ден за деца и възрастни и 25 лева за половин ден. Работното време е от 9.00 до 16.00 часа.За тези, които правят първите си стъпки в зимните спортове или искат да усъвършенстват уменията си, се предлага обучение от професионални и квалифицирани инструктори.Осогово е перфектната дестинация за бягство от града, активна почивка и споделени зимни емоции – близо, достъпно и истински снежно.