close




Само 10 са учениците от община Трекляно
Автор: Венцислав Илчев 08:32Коментари (0)84
© Фокус
Архив
Единственото училище на територията на община Трекляно се подготвя за новата учебна година, предаде "Фокус“. Общо 32 са учениците, които ще се обучават от I до VII клас. Десет от тях живеят на територията на община Трекляно, а останалите са пътуващи от други общини.

Общинските съветници вече са дали съгласието си Основно училище "Свети Климент Охридски" да бъде включено в списъците на средищни училища и защитени такива за учебната 2025/2026 учебна година.

За всички ученици се осигурява целодневна организация на учебния процес. Предлага се обедно хранене, организирано в помещение в съответствие с държавния образователен стандарт за физическа среда и информационно и библиотечно осигуряване на детски градини, училища и центрове за подкрепа на личностно развитие.

За пътуващите ученици е подсигурен транспорт с един ученически автобус, движещ се по маршрут: Трекляно – Средорек – Чешлянци - Косово. За пътуващите ученици от други населени места до средищното и защитено училище е осигурен безплатен превоз по транспортна схема.






