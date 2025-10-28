Новини
СТЕМ за най-малките в Кюстендил
Автор: Венцислав Илчев 15:38
© Фокус
виж галерията
Кметът на Община Кюстендил, инж. Огнян Атанасов, откри първия СТЕМ кабинет в детска градина в града, предаде репортер на "Фокус“. Новата придобивка е изградена в група "Пчеличка“ на Детска градина "Слънце“.

"Изключително съм доволен, че в Кюстендил вече има детска градина със СТЕМ център, което на български се превежда като наука, технология, инженерство и математика. Това са фундаментални области, които всяко дете трябва да опознае. Радвам се, че благодарение на тази група в Детска градина "Слънце“ ще събуждаме интереса към науката още от ранна възраст – при 3-, 4- и 5-годишните деца“, каза кметът инж. Атанасов.

Той подчерта, че е важно децата да бъдат насърчавани да мислят, изследват и експериментират още от най-малки, за да развият умения в областта на науката и технологиите.

Новият кабинет е изграден по проекта "Природата е наш учител – изграждане на природен кът и иновативна динамична технологична среда, интегрираща теорията в практиката“. Той е на стойност 7 425 лева, отпуснати по Националната кампания "За чиста околна среда“ на тема "Обичам природата – и аз участвам“.

Директорът на детската градина, Маргаритка Цекина, изрази благодарности към кмета инж. Огнян Атанасов за подкрепата, както и към родителите на децата от група "Пчеличка“, които със своята отзивчивост и доброволен труд са помогнали за създаването на този "приказен малък дворец на знанието“.

СТЕМ кабинетът е специално оборудван, за да подпомага обучението чрез игра – децата ще могат да изследват природни явления, да провеждат опити и да научават повече за света около тях по интерактивен и забавен начин.

"Това е малък, но важен център – място, където децата ще могат да откриват природата, да изследват вулкани, растения и други явления по начин, който стимулира любопитството им и развива въображението им“, споделиха учителите от група "Пчеличка“.

По проекта са създадени още природен кът и био градина, както и спортна площадка. Проведени са поредица от дейности, свързани с отбелязване на празници, екологични и здравни инициативи, посещения на интересни обекти. В новосъздадените кътове ще се провеждат занимания с над 300 деца.







