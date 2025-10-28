ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|СТЕМ за най-малките в Кюстендил
"Изключително съм доволен, че в Кюстендил вече има детска градина със СТЕМ център, което на български се превежда като наука, технология, инженерство и математика. Това са фундаментални области, които всяко дете трябва да опознае. Радвам се, че благодарение на тази група в Детска градина "Слънце“ ще събуждаме интереса към науката още от ранна възраст – при 3-, 4- и 5-годишните деца“, каза кметът инж. Атанасов.
Той подчерта, че е важно децата да бъдат насърчавани да мислят, изследват и експериментират още от най-малки, за да развият умения в областта на науката и технологиите.
Новият кабинет е изграден по проекта "Природата е наш учител – изграждане на природен кът и иновативна динамична технологична среда, интегрираща теорията в практиката“. Той е на стойност 7 425 лева, отпуснати по Националната кампания "За чиста околна среда“ на тема "Обичам природата – и аз участвам“.
Директорът на детската градина, Маргаритка Цекина, изрази благодарности към кмета инж. Огнян Атанасов за подкрепата, както и към родителите на децата от група "Пчеличка“, които със своята отзивчивост и доброволен труд са помогнали за създаването на този "приказен малък дворец на знанието“.
СТЕМ кабинетът е специално оборудван, за да подпомага обучението чрез игра – децата ще могат да изследват природни явления, да провеждат опити и да научават повече за света около тях по интерактивен и забавен начин.
"Това е малък, но важен център – място, където децата ще могат да откриват природата, да изследват вулкани, растения и други явления по начин, който стимулира любопитството им и развива въображението им“, споделиха учителите от група "Пчеличка“.
По проекта са създадени още природен кът и био градина, както и спортна площадка. Проведени са поредица от дейности, свързани с отбелязване на празници, екологични и здравни инициативи, посещения на интересни обекти. В новосъздадените кътове ще се провеждат занимания с над 300 деца.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:30 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: