ЗАРЕЖДАНЕ...
СГП протестира присъда на СГС, касаеща бившите полицаи, ескортирали шофьора, който уби френски турист в София
©
На 07.11.2025 г. Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в съда протест срещу присъда на Софийски градски съд (СГС) от 07.11.2025 г., с която Г. М. и Л. Г. бяха признати за невиновни за това, че:
- На 25.09.2022 г., около 03,49 ч. в гр. София, на кръстовището на ул. "Александър Пушкин“ и бул. "Никола Петков“, в съучастие като съизвършители, в качеството им на полицейски органи от състава на МВР, са приели парична сума в размер на по 200 лв. за всеки един от тях, за да не изпълнят служебните си задължения – престъпления по чл. 302, т. 1, вр. чл. 301, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 НК;
- На 25.09.2022 г., за времето от 03,52 ч. до 04,00 ч. в гр. София, на бул. "Никола Петков“ и ул. "Околовръстен път“, в съучастие като съизвършители, в качеството им на полицейски органи от състава на МВР, не са изпълнили служебните си задължения и в резултат на това около 03,56 ч. в гр. София, ул. "Околовръстен път“ настъпило пътнотранспортно произшествие със смърт на едно лице – престъпление по чл. 282, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 НК.
СГП счита, че обявената присъда е необоснована и постановена в нарушение на материалния и процесуалния закон. Крайният извод на съда, че деянията не съставляват престъпления, не намира подкрепа в събрания по делото доказателствен материал.
СГП иска Софийски апелативен съд (САС) да подложи на собствен внимателен анализ доказателствата и средствата за тяхното установяване, да отмени присъдата на СГС и да постанови нова присъда, с която да признае за виновни подсъдимите по повдигнатите им с обвинителния акт обвинения и да им наложи съответните наказания.
Досъдебното производство по случая беше образувано от СГП на 29.09.2022 г. по повод информация за полицейска закрила спрямо водач на лек автомобил, обвинен за тежка катастрофа от 25.09.2022 г. на Околовръстен път при която загина френски гражданин.
Още по темата
/
Съдът върна делото срещу двамата полицаи, свързани с катастрофата на Околовръстното, при която загина френски гражданин
03.07
Гледат мярката на обвинения за катастрофата на Околовръстното шосе, при която загина французин
12.12
Иван Демерджиев: МВР не може да дава храна, да е на прицел, след като ежедневно се чисти от корумпираните
07.10
Бивш секретар на МВР: Подозирам трайна връзка между полицейския екип и обвинения за инцидента на Околовръстното
05.10
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Ето къде в Югозападна България се намира едно от най-красивите уч...
19:20 / 10.11.2025
Условна присъда за укрити данъци в Кюстендил
16:20 / 10.11.2025
Есенна палитра от събития в Кюстендил
15:03 / 10.11.2025
Подробности за пожара в свинефермата край Дупница
10:41 / 10.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.