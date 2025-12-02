Установихме човек на протеста с газов пистолет със зареден патрон, както и много хора с опасни и забранени вещи и предмети. Това заяви директорът на СДВР гл. комисар Любомир Николов по време на брифинг."Има трима ранени полицаи и един задържан", уточни Николов.71 души са задържани. Николов заяви, че лицата, които са създавали провокации са организирани групи."СДВР няма право да извежда предварително маскирани лица, установени на влизане, защото е предпоставка за ескалация, в нито една европейска страна я няма тази практика", коментира още той. По отношение на провокациите пред централите на ГЕРБ и ДПС-НН Николов заяви, че не са имали предварителна информация, че шествието ще тръгне натам и не са имали достатъчна подготовка, за да обезопасят района чрез ГКП-та."Ескалацията се случи в момента, в който незаявено шествие се насочи към сградата на "ДПС-Ново начало". Нашият план беше обезсмислен. Протестиращата маса премина през необезопасена от полицията територия", каза Николов."Видяхте агресията, непредизвикана с нищо, върху полицаи, които бяха замеряни с предмети. При 21 КПП-та видяхме хора, които наподобяват хулигани и провокатори, и към тях незабавно бяха прикрепени оперативни екипи, които следяха тяхното поведение", обясни Николов.Според него полицията е направила всичко възможно, за да проследи всички агресори.Сред задържаните е син на известен русенски бизнесмен, за когото се събират данни. Той е подпалил кофа за боклук.